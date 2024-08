Caldo: Torino due giorni da bollino rosso

Afa e grande caldo anche di notte oggi e nei prossimi giorni a Torino. Lo annuncia Arpa Piemonte, che assegna alle giornate di oggi e di domani un doppio bollino rosso con allerta caldo di livello 3 a segnalare un forte disagio bioclimatico. La temperatura massima percepita, stando alle previsioni, oggi toccherà i 37°, mentre durante la notte non si scenderà al di sotto dei 23°. Il Comune di Torino, pertanto, ricorda che ha predisposto l'apertura nelle varie Circoscrizioni di aree di accoglienza climatizzate, attrezzate con condizionatori o ventilatori, a libero accesso. Inoltre, è attivo il Servizio Aiuto Anziani per fornire informazioni utili sull'allerta meteo o accogliere richieste di aiuto in collaborazione con una rete di associazioni di volontariato che possono anche fornire, in particolare agli anziani soli, servizi di accompagnamento per visite mediche, piccole commissioni, ritiro della pensione e qualche ora di compagnia al domicilio. Il servizio è disponibile ai numeri 011.81.23.131 e 011.011.33.333, ed è operativo tutti i giorni feriali dalle 9 alle 17. Dopo quest'orario e nei fine settimana risponde il centralino della Polizia Municipale.