Viabilità Italia, traffico intenso e incidenti

Traffico intenso su tutta su tutta la rete viaria nazionale, ma la circolazione è stata regolare "senza criticità di particolare rilievo". Lo afferma Viabilità Italia spiegando che " uniche eccezioni che hanno turbato la circolazione sono stati alcuni incidenti e in particolare sull'autostrada A1 Roma-Firenze tra Orvieto e Fabro in direzione Nord, dove, verso le ore 11:40, a causa di un incidente autonomo, è stata chiusa la carreggiata per l'atterraggio dell'elisoccorso e si sono formate lunghe code, smaltite successivamente con la riapertura del tratto". Un altro incidente, avvenuto sulla SS309 Romea verso le ore 10:00 in località Conche (Pd), ha causato il blocco del traffico in entrambe le direzioni, per permette l'intervento dei soccorsi e le operazioni di spostamento dei mezzi. La tendenza del traffico per le prossime ore, prosegue Viabilità Italia, "potrebbe essere caratterizzata dall'intensificarsi della circolazione in direzione dei maggiori centri urbani per i primi rientri dalla località di vacanza". Localmente ci sono stati rallentamenti a tratti sull'autostrada A22 del Brennero dall'allacciamento con la A4 Torino-Trieste fino a Bolzano in entrambe le direzioni e sull'autostrada A14 nel tratto Emiliano da Bologna a Cesena in direzione Sud. Anche ai passaggi di confine il traffico è stato contenuto, salvo che al Traforo del Monte Bianco con attese lato italiano è di 45 minuti e lato francese di 1 ora e sull'autostrada A9 Como-Chiasso in direzione Svizzera. In Calabria, agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia, non sono state registrate attese di particolare rilievo.