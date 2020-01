Crisi: FdI, Torino diventi area logistica semplificata

Il Consiglio regionale del Piemonte impegnerà il governatore Alberto Cirio a chiedere al Governo che Torino venga dichiarata “area logistica semplificata”. Lo prevede un ordine del giorno del capogruppo di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone, che sarà votato questo pomeriggio dalla maggioranza di centrodestra. Obiettivo, approfittare dell'emendamento alla legge di Bilancio nazionale grazie al quale FdI ha ottenuto di estendere anche alle aree a logistica semplificata i benefici spettanti alle zone economiche speciali, a partire dalle agevolazioni fiscali per le imprese. "E' questa - ha rimarcato Marrone illustrando l'odg con la parlamentare Fdi Augusta Montaruli e l'assessore al Lavoro Elena Chiorino - una grande opportunità anche per il Nord. Riconoscere Torino come zona logistica semplificata potrà attivare anche qui, come al Sud, agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche. Si tratta di un grande incentivo perché le imprese di Torino tornino a investire e creare occupazione. Il Piemonte varerà un piano di sviluppo ad hoc, che sarà frutto con grande attenzione perché i benefici arrivino effettivamente ai piccoli imprenditori del Piemonte. Ottenere il diritto ad avere agevolazioni fiscali è certamente meglio che dover pietire soldi sa Governo".