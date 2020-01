Plastic tax: Chiorino, mette a rischio beverage piemontese

"La plastic tax varata dal Governo mette a rischio il settore del beverage piemontese": lo ha affermato oggi in Consiglio regionale l'assessore al Lavoro della Giunta Cirio, Elena Chiorino. "La lotta alla disoccupazione e il sostegno al lavoro - ha detto Chiorino - non passano dalla cosiddetta decrescita felice, ma da politiche attive innovative ed efficaci. Purtroppo il Governo centrale ha adottato misure che non solo non sostengono la ripresa piemontese, ma la penalizzano. I provvedimenti come la cosiddetta plastic tax rischiano di peggiorare una situazione già drammatica. Una bottiglia di acqua costerà oltre 40% in più mentre una bottiglia di tè oltre l'85% in più. Si stima che gli aumenti che la tassazione imporrà distruggeranno il 20% di un mercato cosiddetto discount". "Inoltre - ha rimarcato - per la tassazione della plastica da luglio e dello zucchero da ottobre si stanno già bloccando tutti gli investimenti, in particolare per quanto riguarda il riciclo". "A tale proposito - ha concluso - ho già calendarizzato un incontro con i rappresentanti del settore per capire quali strumenti mettere in campo per tutelare produzioni che in Piemonte contano centinaia di addetti".