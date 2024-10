Disperso da 15 giorni sul monte Rosa, trovato vivo il cane

E' stato individuato vivo il cane di Cristoph Menacher, l'escursionista tedesco di 58 anni disperso da quindici giorni sulla parete est del monte Rosa nella zona della Capanna Marinelli, bivacco a quota 3.036 metri, nel territorio comunale di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola). Il cane è stato individuato dai tecnici del soccorso alpino valdostano durante un sorvolo, richiesto dai colleghi della delegazione Valdossola, con un elicottero dotato dell'apparecchiatura "Recco", in grado di trovare segnali di eventuali apparecchiature elettroniche. Le ricerche dell'uomo al momento non hanno dato risultati ma i soccorritori, partendo dalle tracce lasciate dalle zampe del cane nella neve, ritengono che l'uomo possa essere caduto in un dirupo. L'animale, spaventato, è stato nutrito ma non si lascia avvicinare. Per catturarlo e riportarlo a valle, sta raggiungendo l'area una guardia della polizia provinciale che, con un fucile dotato di anestetico, provvederà ad addormentare il cane. Una volta recuperato l'animale, si batterà la zona.