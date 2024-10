Giorgetti a Torino, "l'economia ha bisogno di legalità"

"L'economia ha bisogno di legalità, i mercati del rispetto delle regole. Sono convinto che la Guardia di Finanza continuerà a ricoprire, anche negli anni a venire, un ruolo assolutamente centrale, a garanzia di interessi fondamentali per il nostro Paese e per la sicurezza dei suoi cittadini". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nel suo discorso dal palco di piazza Castello a Torino per le celebrazioni del 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.