Meteo: giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera

A Torino oggi, domenica 12 gennaio, giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: alta pressione ben salda sul Nordovest, garanzia di tempo stabile. Sole su Alpi, Prealpi e alte pianure, con clima mite e valori diurni sui 10°C. Locali foschie lungo il Po, con nebbie più probabili sul finire del giorno e valori termici più contenuti. Gelate al mattino in Valpadana. Venti deboli a tutte le quote. Mar ligure poco mosso.