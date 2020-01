Gara di velocità tra carroattrezzi, patenti ritirate

Gara di velocità tra carroattrezzi nella notte a Torino scoperta dagli agenti della Polizia municipale impegnati in controlli di sicurezza stradale. Poco prima della mezzanotte, alla periferia del capoluogo piemontese, gli agenti notavano il conducente di un carro attrezzi che procedeva a forte velocità in corso Vercelli in direzione tangenziale, zigzagando nel traffico, superando contromano diversi veicoli e attraversando molti incroci col semaforo rosso, raggiungendo la velocità di circa 120 km all'ora. Nei pressi di via Porpora alla corsa si aggiungeva il conducente di un secondo carro attrezzi e, come se stessero gareggiando in velocità, sorpassavano contromano le auto ferme all'intersezione invadendo la semicarreggiata opposta. Fermati i veicoli, gli agenti hanno contestato al primo conducente 16 violazioni al Codice della Strada per un totale circa 2000 euro, con decurtazione di 88 punti e ritiro della patente di guida, mentre al secondo 5 violazioni al Codice della Strada per un totale circa 700 euro, con decurtazione di 27 punti e ritiro della patente di guida.