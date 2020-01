Lavoro: Chiorino, ripensare gestione Apl e centri impiego

L'Agenzia Piemonte Lavoro (Apl) e i Centri per l'impiego "hanno evidenti problemi organizzativi. Bisogna ripensare tutta la struttura di gestione". Lo ha detto l'assessora al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, in Terza commissione. "Va riorganizzata anche la struttura dei Centri per l'impiego, potenziando i servizi informatici che in questo momento creano forti difficoltà di dialogo tra le varie realtà - aggiunge Chiorino -. Ritengo poi importante puntare sulla formazione continua dei dipendenti, per essere in grado di fornire risposte efficaci soprattutto alla luce dell'evoluzione del mercato del lavoro, creando il miglior incrocio possibile tra domanda ed offerta". Passata da 32 a oltre 400 dipendenti, l'Agenzia Piemonte Lavoro gestisce Io Lavoro, la più grande job fair italiana. I Centri per l'impiego sono 31, a cui nel 2019 sono state oltre 400 mila le persone che si sono rivolte.