Pediatri in tour per insegnare a vaccinare

Pediatri in tour per insegnare a vaccinare. È un weekend dedicato al tema dei vaccini quello della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp). Prende il via infatti da Torino "Vaccinando su e giù per lo Stivale", una campagna di formazione, giunta alla sua sesta edizione. L'intera giornata sarà dedicata al confronto sul Calendario vaccinale per la vita e il Piano nazionale di prevenzione, approfondimenti su meningiti, rotavirus, influenza, papilloma virus, fino alle metodiche di analgesia in ambulatorio. "La Famiglia al centro: Un'alleanza per vaccinare al meglio" è invece un corso rivolto a ostetriche, assistenti sanitari, infermieri e pediatri che si terrà oggi. "Consiglia i genitori, somministra e fa formazione - evidenzia Paolo Biasci, Presidente Fimp - il ruolo del pediatra di famiglia è tanto complesso quanto centrale nel raggiungimento delle coperture vaccinali. E fondamentale è anche la collaborazione nell'assistenza, in particolare in ambito ostetrico e pediatrico, con la presa in carico della salute della futura madre". Nel programma del corso per le ostetriche anche l'importanza della comunicazione con le famiglie. "Informare e raccomandare al tempo delle fake news è un impegno basato anche su un rapporto di fiducia con la coppia - prosegue Maria Vicario, presidente della Federazione nazionale ordini della professione ostetrica - in Inghilterra il virus dell'HPV è stato quasi debellato proprio grazie a una campagna vaccinale massiva. Il tasso di infezioni da papillomavirus è sceso dal 15% a meno del 2% nelle ragazze 16-18enni, in soli 10 anni. Come essenziale è la raccomandazione del richiamo della pertosse e la vaccinazione antinfluenzale in gravidanza. L'alleanza tra professionisti innesca un processo virtuoso nell'assistenza e miglioramento della comunicazione".