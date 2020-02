Preionate

Dicono che… l’abbia fatto per ingraziarsi il governatore e, forse, sperando di beneficiare qualora arrivasse l’agognata promozione ad assessore. Fatto sta che Alberto Preioni con la proposta di legge per aumentare gli emolumenti di presidente e giunta regionale ha commesso l’ennesimo passo falso, “provocando un danno di immagine alla Lega”, come spiega un alto dignitario della corte di Riccardo Molinari. Il segretario piemontese, a quanto pare tenuto all’oscuro dell’iniziativa, è andato su tutte le furie e avrebbe fatto una lavata di capo al suo capogruppo a Palazzo Lascaris. La seconda in pochi giorni, dopo quella ricevuta per la vicenda della compagna piazzata in gran segreto nello staff dell’assessore Vittoria Poggio. Inciampi che potrebbero presto costargli la poltrona.