Fuochi d'artificio non autorizzati, denunciati nel Torinese

Nella tarda serata di venerdì alcune persone hanno esploso fuochi d'artificio non autorizzati in piazza della Libertà a Settimo Torinese. I responsabili, dieci persone maggiorenni, sono stati ripresi della telecamere di videosorveglianza e i carabinieri, con la collaborazione della polizia locale, li hanno individuati e denunciati per il reato di esplosione di cose pericolose in luogo abitato. "Grazie alle forze dell'ordine per il loro lavoro - dice in merito l'assessore Angelo Barbati - le telecamere sono state indispensabili per individuare rapidamente i responsabili. Aspettiamo l'esito delle indagini e del processo consapevoli di aver fatto quanto di nostra competenza per evitare il ripetersi di questi episodi".