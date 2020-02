Centrale del Latte: nel 2021 atteso ritorno a utile

La Centrale del Latte d'Italia prevede di ritornare all'utile nell'esercizio 2021, con obiettivo 5,5 milioni di euro nel 2022. E' l'obiettivo del piano industriale 2020-2022, approvato dal consiglio di amministrazione della societa' quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal 2001 e oggi terzo player italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, leader in Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto. In particolare, il ritorno alla profittabilità è previsto nel 2021 a livello di Gruppo e già nel 2020 per Centrale del Latte d'Italia (Torino e Rapallo) e Centrale del Latte della Toscana. Per il 2022 il management stima una crescita dei ricavi a 187 milioni (+1,3%), soprattutto grazie al potenziamento dell'offerta di prodotti a maggior valore aggiunto, con ebitda in crescita a 17,5 milioni. Il Gruppo prevede investimenti produttivi nel triennio per 17,3 milioni, che fanno seguito a quelli già in parte finalizzati e finanziati nella sede di Torino, e i cui lavori di automatizzazione del magazzino si concluderanno nella metà del 2021.