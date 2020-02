Bim: riduce perdita 2019 da 153 a 38 milioni

Bim ha chiuso il 2019 con una perdita netta consolidata in calo da 153,7 a 38,8 milioni di euro. In calo del 7,5% le masse amministrate a quota 5,1 miliardi, mentre il margine d'interesse e' salito del 42,4% a 12,1 milioni. In crescita anche il margine d'intermediazione (+11,7% a 54,6 milioni), mentre le commissioni nette sono scese del 6,8% a 32,6 milioni. In calo i costi operativi del 16,5% a 72,2 milioni, con un rapporto tra costi ed utile sceso dal 177,2 al 132,4%. Per quanto riguarda il 2020 il Gruppo prevede "la prosecuzione delle iniziative finalizzate al rilancio del Gruppo anche attraverso interventi finalizzati allo sviluppo della capacità commerciale, alla modernizzazione del modello strategico-operativo e a ulteriori interventi di ottimizzazione della piattaforma".