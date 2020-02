Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, sabato 22 febbraio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3161m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: poche le variazioni attese con ancora l'anticiclone a dominare la scena. Bella giornata di sole da mattina a sera salvo per qualche foschia in Valpadana e locali nubi basse in Liguria. Clima mite, valori in ulteriore rialzo in quota.