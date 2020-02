Coronavirus: Radicali Torino, noi politica contro psicosi

"Alla psicosi collettiva da Coronavirus rispondiamo con la politica". Così l'associazione radicale Adelaide Aglietta, a Torino, spiega la decisione di proseguire con le proprie iniziative durante la settimana. Domani sera si terrà la riunione per festeggiare i 20 anni di attività e raccogliere le iscrizioni. La sede di via San Dalmazzo, inoltre, resterà aperta dal 25 al 28 febbraio per gli studenti universitari che non potranno usufruire delle aule studio. "In questi giorni - dichiarano i coordinatori dell'associazione Aglietta, Patrizia De Grazia e Daniele Degiorgis, insieme al Presidente di Radicali Italiani, Igor Boni - il Coronavirus torna a monopolizzare i mezzi di comunicazione, distorcendo la realtà e alimentando allarmismi dove invece servirebbe un servizio di informazione serio per creare la giusta consapevolezza nei cittadini. Noi non accettiamo di cedere a questo clima di psicosi ingiustificata. Allarmismi, sciacallaggio politico e mediatico e demagogia sono sempre dei pessimi consiglieri, quando si tratta di far fronte a qualunque crisi".