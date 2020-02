Coronavirus: secondo caso "probabile" ad Asti

Una seconda persona, sempre appartenente alla prima comitiva astigiana ospitata all'hotel di Alassio dal 4 al 18 febbraio, è risultata positiva al test del coronavirus e si trova attualmente ricoverata in ospedale ad Asti. Il paziente rientra nella condizione di "caso probabile", in attesa della convalida delle analisi da parte dell'Istituto superiore di Sanità. Al momento, dunque, in Piemonte risultano un caso conclamato a Torino e cinque casi probabili (due ad Asti e tre a Novara)