Ospedale Tortona "zona rossa"

L'ospedale di Tortona diventa parzialmente 'zona rossa' a causa della questione Coronavirus. Questo il senso dei provvedimenti adottati dalla scorsa notte, in via di urgenza, per la presenza di pazienti contagiati. Alcune aree sono state chiuse, mentre altre continuano a operare regolarmente: i servizi sono stati riorganizzati d'intesa con Mario Raviolo, coordinatore dell'Unita' di Crisi regionale, il sindaco Federico Chiodi e la direzione generale del presidio sanitario. Sabato scorso a Tortona al pronto soccorso si era presentato un ultrasettantenne per il quale, inizialmente, era stato escluso il contagio al Coronavirus. Ne era stato comunque disposto il ricovero. In seguito a un aggravamento delle sue condizioni era stato fatto un tampone. Ieri l'uomo è stato trasferito a Torino. Il Centro trasfusionale, il Day Hospital Oncologico, l'area preparazione dei farmaci oncologici, il magazzino, Dialisi e cucina continuano a operare. Isolato, invece, un reparto di Medicina dove ci sono stati casi di positività, con i pazienti all'interno e il personale, con stanze di riposo dedicate. Sono stati evacuati i ricoverati in Ortopedia e Chirurgia, reparti che, al termine delle operazioni, saranno bonificati e, come tutto il resto della struttura, dedicati ai pazienti affetti da Covid-19 in base al progetto 'Covid-19 Hospital', che è giaà stato avviato. Le zone operative avranno accessi privilegiati. I lavoratori non a rischio possono uscire, mentre per gli altri è prevista una quarantena all'interno dell'ospedale in aree dedicate; da fuori entreranno con dispositivi di protezione individuali.