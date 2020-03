Coronavirus: Torino, agente penitenziario in quarantena

C'è anche un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino tra le persone in quarantena con sorveglianza attiva per il sospetto di contagio Coronavirus. Sarebbe il primo caso nell'ambito delle carceri piemontesi. In isolamento domiciliare, stando agli ultimi dati diffusi dalla Regione, si trovano 54 persone in tutto il Piemonte.