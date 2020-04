Coronavirus: Torino, procedura buoni spesa pronta nel weekend

Poco meno di un milione di euro per potenziare e sostenere la rete Torino Solidale e il resto per i buoni spesa. Saranno distribuiti così i 4,6 milioni destinati dal Governo al capoluogo piemontese per gli aiuti alle famiglie in difficoltà per l'acquisto di generi alimentari. La ripartizione dei fondi è stata illustrata in Commissione consiliare dall'assessora comunale al Welfare, Sonia Schellino. La procedura, ha sottolineato, "dovrebbe partire entro fine settimana". "Da oggi - ha aggiunto - è partita la formazione per le persone che risponderanno al telefono, è quasi pronto il sistema informatico e sono in atto le convenzioni e gli accordi con i punti vendita, la società di ticket e le associazioni di categoria". I rappresentanti della Giunta hanno poi evidenziato che la rete di Torino Solidale "sta funzionando bene, sia per il supporto 'logistico' che per quello psicologico". L'assessore Alberto Unia ha spiegato che finora sono state "circa 800 le richieste di intervento al numero verde trattate dalla Protezione Civile", mentre l'assessore Marco Giusta ha fatto riferimento al supporto offerto dai volontari di Giovani per Torino, con una cinquantina di under 30 operativi per gli aiuti a chi ha bisogno.