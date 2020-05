Fase 2: Napoli (FI), piemontesi non capirebbero chiusura Regione

Non ho mai preso sul serio le mormorazioni e dunque mi rifiuto di credere a chi sussurra che il Piemonte potrebbe decidere, dopo il 2 giugno, di conservare il blocco degli spostamenti con altre Regioni". Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera, commenta così le indiscrezioni secondo cui il Piemonte potrebbe decidere di prorogare oltre il 3 giugno la chiusura dei suoi confini. "Premesso che tutto dipenderà dall'evoluzione della curva epidemiologica, e mi auguro come tutti che essa scenda ancora, non posso credere a un ulteriore lock-down interregionale perché lo stesso presidente Alberto Cirio, persona prudente, ha confermato che non esiste un caso Piemonte, essendo da noi l'indice di contagio allo 0,34 e dunque tutto procede per il verso giusto, tranne, misteriosamente, per bar e ristoranti". "Tenere chiuso il Piemonte dopo il 2 giugno sarebbe un danno economico enorme non solo per i piemontesi, ma anche per le Regioni confinanti - aggiunge l'esponente azzurro -. Penso alla Liguria, soprattutto al Ponente ligure, meta vacanziera di migliaia di piemontesi. Più in generale, però, considererei grave il prolungamento del lock-down interregionale pensando alle migliaia di pendolari che giornalmente si spostano in direzione della Lombardia, ma anche della Liguria e dell'Emilia. Sono sicuro che il presidente Cirio metterà a tacere tutte queste mormorazioni”.