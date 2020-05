Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, lunedì 18 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3255m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata per lo più soleggiata al Nordovest seppur con l'insistenza di una certa variabilità diurna, associata ad annuvolamenti irregolari che sulle Alpi potranno sfociare in qualche acquazzone temporalesco. Per lo più asciutto tra Liguria e Valpadana. Clima quasi estivo, temperature diurne diffusamente sui 26-27°C.