Fase 2: Lo Russo (Pd) "riparte tutto, non il Consiglio Comune"

"Riparte praticamente tutto ma il Consiglio Comunale a guida grillina di Torino no". A contestare la prosecuzione dei lavori della Sala Rossa in modalità telematica, partita con l'emergenza Covid-19, è il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo che auspica un ritorno ai lavori d'aula trovando una soluzione che possa rispettare le normative di sicurezza previste. "Quando chiediamo a che punto siamo - scrive Lo Russo su Facebook - ci viene risposto che sono in corso 'tavoli tecnici' e vengono svolte 'numerose riunioni tecniche' e che 'si stanno studiando soluzioni'. Da settimane. Era più facile andare sulla Luna", conclude ironico il capogruppo Dem, che in un altro post critica l'ordinanza con cui la sindaca Appendino ha prorogato la chiusura delle arre gioco e gli spazi per lo sport. "Nel giorno della Grande Riapertura non so se la cosa più grave è l'ordinanza della Sindaca Appendino che chiude le aree gioco ai bambini torinesi o le norme del governo Conte che scaricano sui Comuni tutte le responsabilità (e manco un soldo) per la pulizia delle medesime", scrive Lo Russo. "Un bel derby - aggiunge Lo Russo -. E alla fine a rimetterci sono i bambini".