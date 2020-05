Politecnico Torino, Open Days online per i futuri studenti

Al Politecnico di Torino, dopo le lezioni e gli esami, quest'anno anche gli Open Days diventano virtuali. E' una formula del tutto innovativa quella proposta agli aspiranti studenti dell'ateneo da lunedì 25 a venerdì 29 maggio: cinque giorni di incontri con docenti, studenti ed esperti di orientamento e la possibilità di seguire le presentazioni dei 23 corsi di Laurea Triennale e dei 30 corsi di Laurea Magistrale offerti dal Politecnico nelle aree dell'ingegneria, dell'architettura, del design e della pianificazione territoriale. Ma anche un'occasione per scoprire tutti i servizi offerti, i progetti speciali, i team studenteschi, le opportunità per gli studenti stranieri e molto altro ancora. Anche per l'anno accademico 2020/2021 l'Ateneo ha deciso di impegnarsi a garantire, per entrambi i semestri, l'erogazione dell'intera offerta formativa di primo e secondo livello in modalità on line, anche con un investimento consistente per l'ulteriore potenziamento delle dotazioni tecniche. "Fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria tutte le attività didattiche del Politecnico, esami e discussioni di laurea compresi, si sono svolte esclusivamente in modalità online", spiega il Rettore Guido Saracco. "La risposta messa in campo dall'Ateneo è stata senza precedenti: il potenziamento delle infrastrutture informatiche, la scoperta di soluzioni tecnologiche, ma anche di nuove modalità di fare didattica hanno permesso lo svolgimento pressoché regolare delle attività di insegnamento e valutazione nei mesi dell'emergenza". Il rettore aggiunge che "per garantire almeno a chi si troverà nelle condizioni di essere a Torino la possibilità di entrare nelle aule e vivere in presenza l'esperienza universitaria, sarà individuato un numero contingentato di studenti, circa 2500 ogni giorno, che potrà accedere all'ateneo e frequentare le lezioni e, soprattutto, i laboratori".