Droga: Torino, tre arresti per spaccio

Tre arresti in pochi giorni per spaccio di droga a Torino da parte della polizia. Un trentenne di origini somale è finito in manette perché colto sul fatto mentre vendeva ovuli di eroina sulla banchina della metropolitana alla fermata Vinzaglio. Un ventisettenne di origini senegalesi è invece stato arrestato dopo le segnalazioni di alcuni vicini di casa, che avevano notato un insolito viavai: nella sua abitazione in via Garessio sono stati trovati 11 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di quasi 150 grammi e 500 euro in contanti. Un ventiquattrenne è invece stato arrestato perché gestiva lo spaccio di droga tra Torino e Moncalieri: in questo caso nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato più di 400 euro di marijuana.