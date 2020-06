Bper: fissata assemblea per incorporazione Cari Saluzzo e Bra

È stata convocata per il 6 luglio l'assemblea ordinaria e straordinaria di Bper Banca. Nella parte ordinaria i soci sono chiamati a deliberare circa l'integrazione di un consigliere nel cda. Nella parte straordinaria dell'assemblea è prevista l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Bper della Cassa di Risparmio di Saluzzo e Cassa di Risparmio di Bra. All'ordine del giorno anche l'aumento del capitale sociale al servizio della fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Bra. Per effetto delle norme di contenimento del Covid-19, l'assemblea si svolgerà con la modalità del rappresentante designato.