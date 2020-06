Fca: Fiom, timori su obiettivo piena occupazione

"Il rischio già preesistente di non conseguire l'obiettivo della piena occupazione in una fase di trasformazione di prodotto e di processo, oltre che di fusione, è ulteriormente messo in discussione dall'emergenza determinata dal Covid-19". Lo afferma la Fiom Cgil nel documento inviato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull'emergenza occupazione nel settore auto. Secondo la Fiom, se anche si centrassero gli obiettivi del piano di Fca "non ci sarebbe la piena occupazione in Italia, ma probabilmente arriveremmo per consunzione a discutere di chiusure di stabilimenti". Per quanto riguarda l'elettrico, sempre secondo la Fiom, "si rischia che gli investimenti Fca siano focalizzati soltanto nell'installazione di colonnine di ricarica e nella ristrutturazione delle linee di produzione.