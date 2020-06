Fase 2: Smat, per i dipendenti braccialetto collegato ad App

Un badge o braccialetto collegato a una App per aiutare le aziende a mantenere i dipendenti al sicuro. Lo adotteranno gli oltre 1000 dipendenti Smat, Società Acque Metropolitane di Torino, prima azienda in Italia a dotare i propri lavoratori di una App che tuteli la loro salute monitorando costantemente il distanziamento durante lo svolgimento delle attività lavorative. Il braccialetto si chiama Costanza ed è stato messo a punto dall'azienda Smart Beacon che studia e realizza applicazioni della tecnologia Beacon per il mondo del turismo e delle imprese. Ogni dipendente e' dotato di un badge o braccialetto associato anonimamente a un numero di matricola. La applicazione installata sul device aziendale avvisa l'utente qualora si trovi troppo vicino a un altro collega e, nel pieno rispetto della privacy, traccia in maniera anonima i contatti fra i dispositivi consentendone la ricostruzione precisa in caso di contagio. Il sistema prevede l'utilizzo combinato di uno smartphone e di un dispositivo (Tag BLE) indossato dal lavoratore. Qualora venga meno la prevista distanza di sicurezza di circa 2 metri fra i due devices, il cellulare emetterà un segnale acustico ed una vibrazione. Nel caso in cui un Tag rimanga nel raggio d'azione di uno smartphone per un periodo di tempo prolungato, l'avviso acustico sarà ripetuto ogni 60 secondi e, se il tempo di contatto ravvicinato supererà i 10 minuti, Costanza registrerà l'evento. Le registrazioni, che riguarderanno esclusivamente il numero di matricola dei lavoratori entrati in contatto, l'identificativo del cellulare, l'eventuale disattivazione dell'App e i riferimenti temporali di data e ora, resteranno disponibili per 60 giorni.