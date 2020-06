Stati generali: Panza (Lega), governo dimentica le montagne

"Il governo del Grande Fratello", "si dimentica di coinvolgere le Terre Alte. L'ennesima vergogna di questo governicchio di poltronari che è riuscito a tagliare fuori dal dibattito il 60% circa del territorio italiano e un motore importante dell'economia di questo Paese". Lo dichiara Alessandro Panza, europarlamentare piemontese della Lega, in merito agli Stati generali dell'economia. "Le montagne - afferma - sono totalmente assenti nel piano di programma di rilancio; territori che partono già svantaggiati economicamente saranno completamente esclusi dal dibattito politico, cittadini dimenticati come se non facessero parte del Paese. Come sempre ultimi tra gli ultimi".