POLITICA & SANITA'

Propaganda Lega firmata dall'Asl

Il coordinatore straordinario dell'emergenza nell'azienda To4 verga un comunicato stampa con il consigliere regionale del Carroccio Cane. Iniziativa a dir poco inopportuna che getta una luce inquietante sul rapporto tra politica e sanità

Per uno che ha chiesto al Piemonte di fare causa, con risarcimento danni, al governo cinese per il Coronavirus, che sarà mai vergare un lungo comunicato stampa inusualmente insieme al dirigente di un’Asl? Il vulcanico Andrea Cane, consigliere regionale della Lega, fiutando e seguendo le orme del suo capogruppo Alberto Preioni, non ha resistito alla tentazione di marcare il territorio. Il suo. E cosa c’è meglio dell’Asl To4, quella del natìo Canavese ma pure quella diretta da Lorenzo Ardissone, il manager che la Lega vuole mandare presto in vacanza togliendolo dal posto di comando, per la zampata di Cane?

Così il punto sul calo dei contagi viene ristretto al distretto elettorale del consigliere che della nota diffusa dall’ufficio stampa del gruppo consiliare fa partecipe, con tanto di virgolettati, Angelo Testa il coordinatore straordinario inviato con questa mansione dall’assessorato a preparare le valigie di Ardissone.

“Dobbiamo assolutamente continuare a tenere alta la guardia con il distanziamento sociale e con l’utilizzo delle mascherine: infatti il controllo della carica virale è importante oggi e lo sarà ancor di più con l’avvicinarsi dell’autunno. L’Asl To4 sta già predisponendo la programmazione della vaccinazione antinfluenzale per limitare al massimo l’accesso alle strutture sanitarie per sintomi simili a quelli del Coronavirus: l’estate ci offrirà un periodo stabile in cui lavorare per non trovarci davanti ad una nuova emergenza nel futuro prossimo, in attesa del vaccino”. Dicono in coro il consigliere e il manager, suscitando più di una perplessità e forse aprendo a qualche doveroso chiarimento per quell’inusuale connubio.