Tav: dg Telt, in corso gare per 4 miliardi di euro

Per costruire la nuova ferrovia ad alta capacità Torino-Lione sono in corso gare d'appalto per circa 4 miliardi di euro. Lo ricorda Mario Virano, direttore generale di Telt, il promotore pubblico incaricato di costruire e gestire l'infrastruttura, nel primo numero del videomagazine Telt at work, disponibile sul sito della società e sui canali social, in italiano e in francese. Nel primo numero viene riepilogato lo stato dell'arte della linea, già costruita al 18%. "Telt - sottolinea Virano - è uno dei più grandi operatori che possono muovere l'economia in Italia e in Francia. Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente l'obiettivo non è quello dell'impatto zero, nel senso di non creare problemi o cercare di ridurli al minimo, ma di creare valore aggiunto. E' una grande sfida lasciare i territori in cui interveniamo migliori di quelli che abbiamo trovato, dal punto di vista ambientale, naturalistico e paesaggistico, ma soprattutto dal punto di vista sociale". Nel magazine 'Telt at work' c'è anche un intervento di Adina Valean, Commissaria Europea per i trasporti: "La Torino-Lione - dice - è un progetto necessario alla nostra rete e lo consideriamo uno dei valori aggiunti dei corrido europei, che non può mancare perché abbiamo l'esigenza di spostarci il più possibile con il treno, Quindi, dobbiamo realizzare queste interconnessioni".