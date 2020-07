Vadalà venga qua

Dicono che… grazie alla parentela con un pezzo da novanta della Lega sia l’unica ad essere sfuggita all’anatema piovuto su tutti i componenti dello staff dell’ex assessore Roberto Rosso. Da qualche giorno, infatti, Anna Vadalà ha trovato una nuova collocazione negli uffici del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, compagno di partito di Elena Maccanti, incidentalmente cugina della Vadalà. Buon per lei, ovviamente, che da figlia d’arte – il padre Luigi, socialista craxiano, è stato a lungo collaboratore di Ezio Enrietti e poi di Gian Mauro Borsano – ha saputo muoversi con destrezza nella bufera che ha travolto con il suo ex datore di lavoro tutti i suoi ex colleghi.