Meteo: giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera

A Torino oggi, sabato 25 luglio, giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3974m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: rimonta l'alta pressione da ovest, favorendo una bella giornata di Sole. Poche nubi in pianura, qualche addensamento sulle Alpi. Temperature tipiche del periodo, pienamente estive ma assenza di afa. In Liguria mare poco mosso.