Addio distanze sui treni, passeggeri "prudenti ma tranquilli"

La voglia di vacanza supera i timori. Anche quelli legati al Covid. Perlomeno per la maggior parte di chi questa mattina sta partendo dalla stazione di Torino Porta Nuova verso il Sud. E' il primo giorno senza distanziamento sociale sui treni ad Alta Velocità Frecciarossa e Italo. Uniche raccomandazioni la misurazione della temperatura prima di salire, l'obbligo della mascherina e l'autocertificazione in cui si dichiara di non aver contratto il virus. "Non sono affatto preoccupata ho piena fiducia", dice una passeggera al binario 17, in partenza con il Frecciarossa delle 13 per Salerno. I viaggiatori si fanno misurare la temperatura e salgono sul treno, con ordine ma senza particolari code. "Continuerò ad essere prudente - afferma un giovane che sta iniziando le vacanze estive con alcuni amici -. Se hanno deciso di annullare le distanza a bordo sono sicuro di quello che fanno". "In treno si corrono gli stessi rischi che ci possono essere su un mezzo pubblico a Torino, dove il distanziamento non viene praticamente mai rispettato", dice un padre con la famiglia al seguito. Anzi, aggiunge l'uomo, "almeno qui ci controllano la temperatura".