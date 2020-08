Elcograf: Chiorino, da settembre Tavolo mensile con azienda

"Il tavolo di mediazione tra le parti si riunirà ogni mese, a partire da settembre, presso l'assessorato al Lavoro": così l'assessore al Lavoro del Piemonte, Elena Chiorino, sulla crisi della Elcograf di Borgaro, in risposta una interpellanza M5s. "Dopo l'acquisizione dell'ex Canale - sottolinea Chiorino - è stato concordato con le organizzazioni sindacali un piano di risanamento sottoscritto accompagnato da prepensionamenti e cassa integrazione straordinaria di 24 mesi dal 30 gennaio 2019". "La Regione - aggiunge - ha seguito l'evolversi della situazione convocando più incontri per valutare ogni azione utile. Sul fronte prepensionamenti si registra una discordanza tra le stime aziendali, che hanno individuato una platea oscillante tra le 17 e le 23 unità, mentre per quelle sindacali sono 40. I vertici aziendali hanno inoltre detto di impiegare il 53% della forza lavoro, mentre per le organizzazioni sindacali si arriva a mala pena al 30%". "Durante l'ultimo incontro con i sindacati - aggiunge - l'azienda ha affermato che lo stabilimento rimarrà attivo, ma con un organico ridotto a circa 60 unità e che le possibilità di accedere ai prepensionamenti non sono state incrementate per questioni tecnico-normative. Il 2 luglio è stato convocato un tavolo regionale e nell'occasione l'azienda ha ribadito la strategicità della sede piemontese".