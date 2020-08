Il ritorno del genero

Dicono che… non disdegnerebbe fare l’assessore, Federico De Giuli. Una passione, quella per la politica cittadina, ereditata dal babbo, il costruttore Mario che fu tra i principali supporter di Alleanza per Torino sotto le cui insegne sedette per qualche tempo in Sala Rossa, e condivisa con il fratello Riccardo, che tentò con scarso successo di seguire le orme paterne candidandosi con i Verdi. L’ex genero di Valentino Castellani – le nozze con Valentina, figlia dell’allora sindaco, pur di breve durata, sigillarono sull’altare il matrimonio tra la borghesia subalpina e l’establishment di sinistra – ora gioca in proprio. Con il suo “Laboratorio civico” immagina alleanze, tesse relazioni, delinea progetti. Con il nume tutelare di sempre, il vecchio prof del Poli cui ha chiesto di fare da “garante” della coalizione. Di sicuro una garanzia, per lui.