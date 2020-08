Meteo: bel tempo con sole splendente

A Torino oggi, sabato 8 agosto, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4516m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: si conferma un campo di alta pressione che garantisce una giornata ben soleggiata su tutto il Nord Ovest. Pochi gli annuvolamenti diurni. Temperature in ulteriore aumento, clima caldo ma senza eccessi; massime fino 33-34°C in pianura. In Liguria venti di brezza e mare quasi calmo.