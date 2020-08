M5s: fare gli Stati Generali di Torino

"Credo sia giunto il momento di fare gli Stati Generali del Movimento Torino, di capire che temi e programmi vogliamo portare avanti, su cosa puntare e come dare continuità ad un'amministrazione che, pur con tutte le difficoltà incontrate, ha iniziato a cambiare davvero la città". La sollecitazione arriva dal consigliere M5s Fabio Versaci, volto storico del Movimento, in un post su Facebook sul tema dell'alleanza col Pd. "Fosse per me - dice - eviterei di forzare troppo la mano cercando di imporre l'alleanza per battere la destra anche perché si rischia l'effetto contrario e mi rasserena sapere che anche Di Maio ha detto chiaramente che non ci sarà nessuna forzatura sui territori". Versaci ricorda:"ora qui tutti attendono la scelta di Appendino in base alla quale tutti gli altri faranno le loro mosse perché la verità è che la temono. Non so cosa deciderà Appendino - prosegue -. Se deciderà di ripresentarsi il Movimento avrà il dovere di sostenerla anche se ci saranno i nostalgici delle origini che si dissoceranno, ma amen". Versaci si dice dunque "sicuro al 100% che il Pd locale non sosterrà mai Appendino e io, come credo tutta la base del Movimento, non potremmo mai sostenere un candidato del Pd. Si sarebbe potuto provare a fare dei ragionamenti - conclude - ma, in nome della propaganda, il Pd locale anche dopo l'alleanza nazionale ha alzato ancora più il tiro nei nostri confronti inasprendo il dibattito".