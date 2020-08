Donna scomparsa nel Cuneese, ricerche in corso

Da ieri pomeriggio sono in corso San Giacomo di Roburent (Cuneo) le ricerche di una donna di 71 anni residente in paese e originaria di Genova. A dare l'allarme sono stati i parenti della donna, che viveva sola ed era insieme a due cani (uno è stato ritrovato stamani). Nelle operazioni sono impegnati vigili del fuoco (anche con droni da Alessandria e Liguria), soccorso alpino, carabinieri, guardia di finanza e i volontari del gruppo comunale di protezione civile, con unità cinofile e l'utilizzo del Tas, la topografia applicata del soccorso. In volo l'elicottero del reparto volo Piemonte giunto da Caselle.