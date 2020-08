Maxi tamponamento sulla A6 Torino-Savona, 5 feriti

Un maxi incidente stradale si è registrato nella tarda serata di ieri sull'autostrada Torino-Savona, all'altezza di Priero (Cuneo). Coinvolto un Tir che ha urtato il guard rail e 4 auto che lo seguivano. Cinque i feriti in totale, portati negli ospedali di Mondovì e Cuneo, nessuno in gravi condizioni. Per permettere i soccorsi da parte di polizia stradale, 118, vigili del fuoco (di Mondovì, Ceva, Cairo Montenotte in Liguria) ci sono stati rallentamenti in direzione Torino con la chiusa dell'autostrada in direzione di Torino.