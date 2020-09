CONSIGLIO REGIONALE

Sospesi da Palazzo Lascaris

i leghisti "furbetti" del bonus

Il capogruppo Preioni manda in congedo i consiglieri regionali Gagliasso e Leone, finiti nella bufera per aver chiesto e ottenuto (salvo poi restituire) i 600 euro del Governo. Nel Pd, invece, Sarno riprende come nulla fosse. Ma non si era autosospeso?

Non si faranno vedere fino alle urne. Banditi da Palazzo Lascaris per evitare di prestare il fianco a nuove polemiche proprio nel momento cruciale della campagna elettorale. Matteo Gagliasso e Claudio Leone, i due consiglieri della Lega “furbetti del bonus” che hanno richiesto e ottenuto il contributo di 600 euro mensili destinato a lavoratori autonomi e partite Iva resteranno in congedo per tutto settembre (o quasi). L’ordine è partito dal capogruppo Alberto Preioni, impegnato in queste ore – carabina alla mano – in una campagna per l’abbattimento dei lupi, dopo essersi consultato con il vertice del partito piemontese, Riccardo Molinari. Resta il dubbio, morettianamente parlando, se sarebbe stata notata di più la loro presenza o la loro assenza. L’ordine è di non presentarsi sia in commissione sia nelle sedute d’aula, provvedimento che segue quello della sospensione dal partito, nonostante entrambi si fossero affrettati a restituire la somma versata dall’Inps nelle settimane precedenti.

Nessun provvedimento del genere è stato previsto, invece, dal Partito democratico per il terzo furbetto di Palazzo Lascaris, il consigliere Diego Sarno, anche lui pizzicato per aver percepito il bonus. Sarno non solo ha restituito i soldi, ma ha detto che rinuncerà a sei mesi di stipendio e, attraverso un comitato presieduto dall’ex magistrato Gian Carlo Caselli, con quelle risorse promuoverà iniziative a favore di lavoratori in difficoltà. Sarno si è autosospeso dal Pd ma resterà nel gruppo consiliare di via Alfieri come ribadito oggi durante una mattinata di lavori nelle Langhe seguita da un luculliano pranzo all’osteria da Gemma, nell’Albese. “Ma allora – si chiede qualcuno – in cosa consisteva l’autosospensione?”.