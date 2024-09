Pinerolo diventa il primo comune gentile del Piemonte

Pinerolo (Torino) diventa il primo comune piemontese e il sessantesimo in Italia ad aderire al Movimento Italia Gentile, progetto internazionale fondato dal biologo naturalista e autore bestseller Daniel Lumera e promosso in Italia dall'Organizzazione di Volontariato My Life Design, volto a diffondere il valore della gentilezza concretizzandolo in progetti ad alto impatto sociale. Per l'iniziativa, promossa dalla Città di Pinerolo in collaborazione con il Rotary Club Pinerolo e il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo, mercoledì, alle 16.30, al Parco della Pace, verrà sottoscritto il Manifesto delle Città Gentili dall'assessora allo Sport Bruna Destefanis, alla presenza di Daniel Lumera. Inoltre verrà inaugurato il 'Cammino dei 5 Valori' e si svolgerà l'intitolazione del luogo in 'Parco della Pace e della Gentilezza'. Alle 18 al Teatro Incontro verrà ospitato un dialogo tra Lumera e il vescovo monsignor Derio Olivero sui temi di "Come se tutto fosse un miracolo", l'ultimo libro del biologo. "Sono orgogliosa che Pinerolo sia il primo Comune gentile del Piemonte - dice l'assessora allo Sport Bruna Destefanis - Insegnare la gentilezza fin dalle prime fasi della vita è essenziale, soprattutto in un'epoca in cui la rabbia e il disprezzo sembrano ormai normalizzati. La gentilezza deve essere riconosciuta come un valore centrale nelle relazioni umane". "Sono molto felice che anche Pinerolo aderisca al Movimento Italia Gentile - afferma Lumera, che sottolinea come in questo periodo storico sia "sempre più necessario ripartire dal valore della gentilezza".