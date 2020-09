Incidenti lavoro: travolto a Mirafiori, morto operaio

Un operaio di 49 anni, Giovanni Mangrone, è morto all'ospedale Cto di Torino in seguito alle ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto giovedì scorso all'interno del comprensorio di Fiat Mirafiori. L'uomo, un carpentiere che lavorava per una ditta esterna, la Fenice, che si occupa di attività termoelettriche del complesso Fca, è rimasto investito da una grande quantità di materiale metallico. Un'emorragia interna, dovuta ai traumi, è la causa del decesso. Sull'incidente, su cui sono in corso le indagini dello Spreal dell'Asl, ha aperto un fascicolo il pm Rossella Salvati della Procura torinese.