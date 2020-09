Rifiuti: Appendino, renderemo vita dura a chi li abbandona

"Abbiamo intenzione di rendere piuttosto difficile la vita a chi crea o alimenta discariche abusive o abbandona i rifiuti, comportamenti odiosi a danno di tutta la comunità". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta così l'arrivo delle fototrappole contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti fatto ieri in Consiglio comunale dall'assessore all'Ambiente, Alberto Unia. "Ognuno di noi vorrebbe vivere in una città pulita - scrive Appendino su Facebook -. Affinché ciò avvenga è necessaria la pulizia ordinaria e straordinaria da parte delle istituzioni, ma è altrettanto necessaria la cura di ogni singolo cittadino. So bene - prosegue - che la stragrande maggioranza si impegna a conferire correttamente i rifiuti, ma so altrettanto bene che ci sono poche persone che, senza alcun tipo di rispetto, creano e alimentano discariche abusive o abbandonano rifiuti ingombranti e Raee vicino ai cassonetti. Abbiamo intenzione di rendere loro piuttosto difficile la vita". La sindaca assicura dunque che "faremo in modo di procedere con le installazioni nel più breve tempo possibile".