SANITÀ & POLITICA

Serpieri da Vercelli al Vco

Dopo un lungo (e stucchevole) tira e molla si chiude il caso del direttore generale inviso alla Lega. Va a dirigere l'azienda sanitaria nella provincia del capogruppo Preioni. Al suo posto l'attuale numero uno del Verbano Penna

Trasloco nel Verbano-Cusio-Ossola per Chiara Serpieri. Il direttore generale dell’Asl di Vercelli, la cui testa era stata chiesta dalla maggioranza dei sindaci e, soprattutto, dal parlamentare della Lega Paolo Tiramani, dopo il muro sollevato ancora una volta dai leghisti di fronte al suo ventilato trasferimento a Biella, approda nella terra del capogruppo regionale del Carroccio salviniano, Alberto Preioni. E con l’arrivo di Serpieri a Preioniland si trasferisce l’attuale numero uno dell’Asl del Vco Angelo Penna che dirigerà l’azienda di Vercelli.

Il blitz delle nomine questa mattina in giunta. Dopo le polemiche e gli scontri interni alla stessa giunta tra i due assessori biellesi – la leghista Chiara Caucino e la collega di Fratelli d’Italia Elena Chiorino – sul previsto affidamento dell’Asl della provincia a Serpieri, la soluzione trasformata in atto formale poco fa, era stata tenuta riservatissima, proprio per evitare ulteriori inciampi e conseguenti magre figure.

In entrambi i casi, il provvedimento avrà decorrenza dal 10 ottobre 2020 fino al 31 maggio del prossimo anno, data di scadenza naturale degli incarichi a suo tempo conferiti ai due direttori presso le rispettive Asl, così come resterà invariato il trattamento economico dei contratti in essere. L’assessore alla Sanità Luigi Icardi ha augurato ai due direttori un buon proseguimento di lavoro nelle nuove sedi, ringraziandoli “per lo spirito di collaborazione che ha permesso di risolvere al meglio una situazione di incompatibilità ambientale manifestatasi nel caso dell’Asl di Vercelli, senza porre in discussione la professionalità di nessuno”.