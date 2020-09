Il sindaco non si Lega

E pensare che poche ore prima, allo stand di “Pro Loco in piazza” a Bra, ne avevano salutato con orgoglio la rielezione. Ultimamente non ne va bene una alla coppia della gioventù padana del Cuneese, il parlamentare Flavio Gastaldi e il suo staffiere a Palazzo Lascaris Matteo Gagliasso. Dopo le polemiche sul bonus incassato dal consigliere regionale e la figuraccia per aver promosso il sit-in di solidarietà al giovane candidato al Comune di Valenza che si è inventato un’aggressione da parte di “un uomo di colore”, è arrivata la doccia fredda del riconfermato sindaco di Peveragno. Paolo Renaudi, infatti, ha deciso di rinunciare alla tessera della Lega per tutta la durata del suo mandato perché vuole essere “il primo cittadino di Peveragno e non il primo politico. I peveragnesi devono essere consapevoli che il mio operato sarà sempre libero da vincoli e pressioni di ogni tipo”.