Covid: poco rispetto regole, sindaco manda "ultimo avviso"

Gianni Tagliani, sindaco di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), paese a pochi chilometri da Tortona che è stato sede del primo Covid Hospital in Piemonte, ha firmato un “ultimo avviso” a tutti gli esercenti chiedendo collaborazione. "Nonostante gli inviti, ci sono ancora troppi comportamenti difformi alla norma antiCovid. È un periodo per l'Italia di estrema attenzione e cautela. Non possiamo permetterci di vanificare il tutto con la spocchia o il mancato rispetto delle regole. Abbiate il coraggio di allontanare dal locale chi non rispetta le norme, è nei vostri poteri". Previsti maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Sempre a Castelnuovo, in via Bersani, davanti allo studio del dottor Renzo Granata - medico di base del paese morto a marzo, tra i primi in Piemonte, per le conseguenze del virus - un murale (autore Fabrizio Falchetto, di Pontecurone, a poca distanza da Castelnuovo). Lo rappresenta sul foglio del calendario del 4 ottobre, affiancato a San Francesco.