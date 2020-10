Coronavirus: 454 nuovi positivi in Piemonte

In Piemonte i positivi al Covid-19 aumentano di altre 454 unità e salgono a 38.957 complessivi. I ricoverati sono 457 (+79 rispetto a ieri); altri 22 (-2 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva. Sono invece 3 i morti che fanno salire il totale a 4.177. I pazienti guariti sono 28.819 (+44 rispetto a ieri), altri 495 sono “in via di guarigione”, cioè in attesa del secondo tampone di verifica.