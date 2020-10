Piemonte: Regione verso taglio Irap per chi assume

La I Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, ha dato parere positivo alla delibera con cui la Giunta di Alberto Cirio varerà la riduzioni dell'Irap per alcune categorie. La delibera prevede un taglio dello 0,92% dell'Irap per le aziende che da fuori Regione si insediano in Piemonte e per le aziende di nuova costituzione. Agevolazioni, attraverso deduzioni sull'imponibile Irap, anche per le imprese che assumono personale a tempo indeterminato o lavoratori stagionali, o che stabilizzino contratti a tempo determinato. "Non è una soluzione ai problemi delle aziende - afferma l'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano - ma un segnale della direzione che intendiamo prendere per favorire gli insediamenti di nuove aziende e l'occupazione".