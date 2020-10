Roma per toma

Dicono che… negli ambienti accademici e politici della Granda abbia suscitato grande sconcerto la sparata sui social di Michele Antonio Fino, docente associato di Diritto romano all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che ha invocato nientemeno che una Norimberga per processare i più famosi virologi ed epidemiologi italiani, da Tarro a Bassetti, dalla Gismodi a Zangrillo, a suo giudizio colpevoli di aver minimizzato la portata della pandemia. Il professore, che tra l’altro siede nel cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ora dovrà affrontare un processo, querelato per diffamazione proprio da Paolo Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi. In attesa del responso del Tribunale, a noi resta una curiosità: che ci fa uno studioso di diritto romano in un ateneo enogastronomico? Che sia esperto di caseum cebanum, volgarmente chiamata tuma?